Reitsport “Pferd und Hund“ : 1000 Starts beim Turnier in Mühlengeez

Wegen des großen Teilnehmerfeldes beginnt „Pferd und Hund“ bereits nächsten Donnerstag

von Jens Griesbach

14. August 2018, 12:00 Uhr

Richtig was los auf dem Ausstellungsgelände in Mühlengeez: Die Vorbereitungen für die traditionelle Reitsportveranstaltung „Pferd und Hund“, die in diesem Jahr bereits zum 28. Mal stattfindet, liegen in den letzten Zügen. Wegen der zahlreichen Anmeldungen von Reitern wurde die Veranstaltung jetzt sogar nach vorne verlegt. „Aufgrund der vielen Nennungen – wir haben mehr als 1000 Starts – und der großen Beliebtheit bei den Reitern haben wir uns kurzfristig dazu entschieden den Zeitplan zu entzerren und das Turnier bereits am Donnerstag zu beginnen“, sagt Christin Mondesi, Geschäftsführerin der MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH, die das Turnier veranstaltet. „Das ist wirklich ein tolles Ergebnis. Die Reiter kommen gerne nach Mühlengeez“, freut sie sich.

Zu der jährlichen Großveranstaltung, die erneut von der Schweriner Volkszeitung präsentiert wird, werden wieder bis zu 4000 Besucher erwartet. „,Pferd und Hund’ ist für uns ein sehr wichtiges Ereignis im Veranstaltungskalender“, sagt Christin Mondesi. „Vor vier Jahren haben wir zudem das Thema ,Hund’ integriert, um noch mehr Interessierte anzusprechen.“ Neben dem Reitsport findet am Wochenende zum 5. Mal das Hunde-Agility-Turnier statt. Etwa 100 Halter absolvieren an jedem Turniertag mit ihren Hunden anspruchsvolle Parcours in drei Größenkategorien.

Im Mittelpunkt steht das Reiten

Im Mittelpunkt steht jedoch das Reiten. Besucher haben vom 16. bis zum 19. August die Gelegenheit, erstklassigen Reitsport live mitzuerleben. Am Donnerstag geht es um 12 Uhr los, an den anderen Tagen bereits ab 9 Uhr. Höhepunkt ist am Turnier-Sonntag der Große Preis von Lübzer Pils, ein 3-Sterne-S-Springen. Der Gewinner des vergangenen Jahres, André Thieme, tritt zur Titelverteidigung an. Sollte ihm dies gelingen, hätte er den Großen Preis bereits zum 5. Mal für sich entschieden. Konkurrenz bekommt er unter anderem vom amtierenden Landesmeister Paul Wiktor und von Holger Wulschner. In weiteren Springprüfungen gehen auch Heiko Schmidt, Ulf Ebel und André Plath an den Start. Im Dressurviereck startet mit Ronald Lüders ebenfalls der amtierende Landesmeister.

Auf dem Messegelände wird zudem ein buntes Rahmenprogramm geboten. Michael Zabel präsentiert sein Schauschmieden und gibt Einblicke in ein altes Handwerk. Auch in diesem Jahr wird er zeigen, was mit Schmiedehammer und Amboss machbar ist. Für die Kleinen stehen Geschicklichkeitsspiele bereit. Außerdem kann versucht werden, mit rund 15 000 Bausteinen den höchsten Turm zu bauen – auch die Eltern sind dazu eingeladen. Weitere Infos unter www.turnier-pferd-hund.de.