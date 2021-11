Spektakuläre Bilder : 200 Stoppelcross-Fahrer beenden Saison in Hohen Luckow

200 Quad-, Simson- und weitere Motorradfahrer kamen am Sonnabend zum Stoppelcross-Saisonabschluss nach Hohen Luckow.

Hohen Luckow | „Super Wetter, mega geiler Boden, viele Fahrer und Zuschauer“, kommentiert Ronny Thoms auf Facebook den Stoppelcross-Saisonabschluss in Hohen Luckow. Bei Tostys Stoppelcross trafen sich am Sonnabend Fahrer fünf verschiedener Motorradklassen, um erst zu trainieren und sich am Nachmittag in Rennen zu messen. Auch Quads und Simsons starteten. Die Bilder ...

