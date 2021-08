Bernitt : 22-jähriger Unfallfahrer gestorben

Junger Mann war mit seinem Auto gegen Baum geprallt

Bernitt | Der 22-jährige Autofahrer, der am Dienstag auf der L11 zwischen Bützow und Bernitt schwer verunglückte, ist am Donnerstag in einem Krankenhaus in Rostock verstorben, bestätigt Kristin Hartfil von der Polizeiinspektion Güstrow. Der Mann war am 17. August kurz hinter dem Abzweig Bernitt in Richtung Bützow von der Straße abgekommen und gegen einen Bau...

