Steigende Infektionszahlen : Adventsmarkt im Kloster Rühn erneut abgesagt

Schweren Herzens hat der Klosterverein auch den diesjährigen Markt absagen müssen. Die finanziellen Reserven des Vereins sind mittlerweile aufgebraucht.

Rühn | Überall in der Region hagelt es Absagen – jetzt wurde auch der Adventsmarkt im Kloster Rühn am 11. und 12. Dezember abgesagt. Der Vorstand des Klostervereins Rühn hat in einer außerordentlichen Sitzung einstimmig beschlossen, den Adventsmarkt auch in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen. Hintergrund seien die „dramatisch steigenden Infektionszahlen...

