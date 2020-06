Bützow : Am Bahnhof wird wieder gebaut

Deutsche Bahn beginnt mit den Arbeiten für eine neue Personenunterführung mit Aufzügen

von Ralf Badenschier

02. Juni 2020, 15:35 Uhr

„Junge Mutti vermisst Bahn-Mobilität“, „Schwaaner Mutter sauer auf die Bahn“, „Bahnhof: Stille Lautsprecher“, „Die Bahn kommt – aber viel zu spät“ – das alles sind Schlagzeilen in der Bützower Zeitung aus den vergangenen zehn Jahren. So lange fordern Menschen aus Bützow und der Region von der Bahn, den Bahnhof behindertengerecht auszubauen und zwar mit Fahrstühlen. Aber immer wurden angekündigte Bautermine verschoben.

Doch nun soll es tatsächlich losgehen. Laut der Deutschen Bahn begannen die Arbeiten offiziell am 1. Juni. Bis August 2021 soll alles fertig sein, kündigt der Konzern auf Nachfrage der Bützower Zeitung an.

Erhebliche Lärmbelästigung

Bereits vor einigen Tagen wurde die Baustelle vorbereitet. Dienstag herrschte dort zwar wieder Ruhe. Doch damit dürfte es bald vorbei sein. Geplant ist ein „Ersatzneubau der Personenunterführung mit Treppen und Aufzügen“, informiert ein Sprecher der Bahn. Die vorhandene Unterführung werde anschließend zurückgebaut. Außerdem soll ebenfalls das Bahnhofsdach erneuert werden. Die Arbeiten werden mit zum Teil erheblichen Lärmbelästigungen verbunden sein, denn für den Tunnel unter den Bahngleisen sind Rammarbeiten notwendig.

Wann diese Arbeiten erfolgen, könne zeitlich noch nicht eingegrenzt werden. Je nach Baufortschritt werden dazu „Sonderprognosen und Quartalsprognosen erstellt, um den genauen Umfang der Lärmbelästigung für die Anwohner und deren Ansprüche auf Hotelübernachtungen zu ermitteln. Die Anwohner werden dann über Wurfzettel über die Ergebnisse informiert“, heißt es von der Bahn. Zu den geplanten Kosten wollte sich die Bahn wegen der „angespannten Situation auf dem Ausschreibungsmarkt“ nicht äußern.

Feststeht aber, dass im Rathaus mit Ungeduld den Arbeiten am Bahnhof entgegengefiebert wird. Denn steht die neue Unterführung, soll der zweite Bauabschnitt zur Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes in Angriff genommen werden, kündigt Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos) an.