Schwaan : Annette Winter-Süß wird die neue Leiterin des Kunstmuseums

Die Kunsthistorikerin bringt viel Expertise und Liebe für die Schwaaner Maler mit. Schon jetzt lernt sie ihre künftige Wirkungsstätte an der Seite von Heiko Brunner kennen, der im Oktober in den Ruhestand geht.

Schwaan | Umgeben von sattgrünem Laub und Skulpturen in allen Schattierungen von Grau wirkt die Frau in leuchtendem Rot wie ein Achtungszeichen. Annette Winter-Süß steht im Park hinter dem Schwaaner Kunstmuseum und schmiedet Pläne für die ersten Ausstellungen, die hier im Grünen und in der Kunstmühle unter ihrer Regie gestaltet werden sollen. Annette Winter-...

