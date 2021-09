Bützow : Darum schließt die Tür der Forsthof-Apotheke für immer

Vor 27 Jahren eröffnete Ursula Scheibe die Apotheke. Doch nun muss Tochter Ulrike sie schließen, weil Personal fehlt.

Bützow | Leise öffnet sich am Dienstagvormittag die Tür der Forsthof-Apotheke. Ein Mann tritt heraus mit Medikamenten im Arm. Eine Frau steuert zugleich die Apotheke an. Wieder gleitet die Tür lautlos auf. Doch damit wird am Donnerstag um 12 Uhr Schluss sein. Dann schließt sich die Tür der Forsthof-Apotheke für immer. „Leider. Das ist traurig und tut auch weh“...

