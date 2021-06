Arbeiten am Bützower Bahnhof : Bahnhofstraße in Bützow ab Montag gesperrt

Die Bewohner der Carl-Moltmann-Straße müssen einen größeren Umweg in Kauf nehmen, um nach Hause zu kommen.

Bützow | Autofahrer in Bützow müssen mehr Zeit einplanen. Erneut kommt es in der Bahnhofsstraße vor dem Bahnhof zu einer Veränderung der Verkehrsführung. Ab Montag, 21. Juni, ist die Bahnhofstraße, beginnend ab Neue Bahnhofstraße bis zur Carl-Moltmann-Straße voll gesperrt. Das hat Auswirkungen sowohl für die Autofahrer, die Bützow in Richtung Schwaan und Groß ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.