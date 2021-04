Bandow : Anwohner saniert sich seine Straße selbst

Weil die Betonspurbahn wenige Meter vor seinem Grundstück endet, möchte ein Bandower nun aktiv werden.

Bandow | Nicht besonders komfortabel, aber zumindest befestigt, führt der Weg über das Feld hinter Klein Grenz in Richtung Bandow. Doch ganz plötzlich endet die Betonspurbahn. An der Gemeindegrenze zu Bandow beginnt eine wahre Buckelpiste. Auf eigene Kosten Ausbauen Zum Ärger des Anwohners, der nur knapp 200 Meter weiter in der Dorfstraße sein Gehöft hat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.