Bützow : Wetter und Materialengpässe verzögern Bauarbeiten

Park am Schloss, Neubaugebiet Pustohler Chaussee, Bahnhofsvorplatz – überall sollten die Maßnahmen schon viel weiter sein, doch nun werden die Ziele erst 2022 erreicht.

Bützow | Der erste Schnee, der erste Frost und mancher Engpass beim Material sorgen dafür, dass es an den Baustellen in Bützow nicht so vorangeht, wie es sich alle erhofft hatten. „So müssen viele Maßnahmen, deren Fertigstellung für dieses Jahr vorgesehen waren, im nächsten Jahr fortgesetzt werden“, erklärt Bützow Bürgermeister Christian Grüschow. Dass es nun ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.