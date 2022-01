Bürgermeisterwahl : Bützows Amtsinhaber kann jetzt mit Wahlkampf beginnen

Es bleibt dabei: Christian Grüschow bleibt der einzige Bewerber für den Stuhl des Bützower Bürgermeisters. Der Wahlausschuss bestätigte die Kandidatur.

Bützow | Es war keine Überraschung. Am Donnerstagnachmittag bestätigten die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses des Amtes Bützow-Land die Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 20. März in Bützow. Dabei hatte sich nichts verändert zum Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen am 4. Januar. Es blieb bei nur einer Bewerbung. Die des Amtsinhabers Christian Grüschow...

