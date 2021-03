Schnelltestzentrum in Bützow : Ab Montag wird auf Corona getestet

Corona-Schnelltestzentrum nimmt am Montag seinen Betrieb in der Warnow-Klinik auf.

Bützow | Mit kostenlosen Schnelltests für alle Bürger soll ein wichtiger Schritt unternommen werden, um der Corona-Pandemie Herr zu werden. Eines dieser Schnelltestzentren wurde jetzt in Bützow in der Warnow-Klinik eingerichtet und soll ab Montag den Betrieb aufnehmen. Jeder Bürger kann sich einmal die Woche kostenlos testen lassen. In der Warnow-Klinik wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.