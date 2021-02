Corona im Landkreis Rostock : Bützow bleibt Hotspot bei Covid 19-Infektionen

Eine Pflegeeinrichtung in Bützow ist mit bereits 58 Covid-19-Infektionen bei Bewohnern und Mitarbeitern besonders betroffen

Bützow | Der Landkreis Rostock rutscht wieder auf eine 7-Tage-Inzidenz von über 50. Dabei bleibt das Amt Bützow-Land mit 29 Neuinfektionen in den zurückliegenden 7 Tagen der Hotspot. Ein Grund ist das hohe Infektionsgeschehen in einer Pflegeeinrichtung in Bützow...

