Blutspende in Bützow : DRK bittet zum Aderlass

Am Montag ist der Blutspendedienst in der Bützower Schröder-Sporthalle.

Bützow | Der erste Montag eines neuen Monats naht. Bei vielen Blutspendern dürften da die Ohren klingeln. Denn immer am ersten Montag eines jeden Monats macht der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bützow Halt. So auch am 3. Mai Von 13 bis 18 Uhr ist ein Team des DRK in der Wilhelm-Schröder-Sporthalle im Vierburgweg und hofft auf zahlreiche ...

