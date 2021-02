Bützow : Fast 1,6 Millionen Euro Schulden

Diese Summe häuften die 186 Klienten von Schuldnerberaterin Astrid Peters voriges Jahr an.

Bützow | Allerhand zu tun hatte Schuldnerberaterin Astrid Peters im vorigen Jahr. Die Auswertung der Zahlen hat ergeben: 1,592 Millionen Euro Schulden häuften ihre Klienten in 2020 an. In der Bützower Schuldnerberatungsstelle wurden 186 Klienten betreut. 48 Inso...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.