Bützow : Gartenlaube geht in Flammen auf

Gegenwärtig laufen Löscharbeiten an einer Gartenlaube am Bützower Hopfenwall.

Bützow | Am Bützower Hopfenwall steht eine Gartenlaube in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Bützow ist gegenwärtig dabei, das Feuer zu löschen. Nach ersten Informationen kam niemand zu Schaden. >> mehr in Kürze ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.