Bützow : Flohmarkt lockt Raritätenjäger nach Wolken

Reinhard Sugge eröffnet die Flohmarktsaison und hat schon einen zweiten Termin in petto.

Wolken | Wegen der großen Hitze am Sonnabend sagten einige Händler zwar kurzfristig ab, nach seinem ersten Flohmarkt des Jahres zieht Reinhard Sugge dennoch eine positive Bilanz: „Kunden waren auf jeden Fall sehr viele da.“ Auf seinem Grundstück in Wolken bei Bützow boten an diesem Wochenende acht Händler Raritäten, Kunst und Krempel an. Glas, Keramik und Schm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.