Todesfall im Gefängnis : Häftling stirbt in JVA Bützow

Hinweise auf Fremdverschulden liegen bisher nicht vor. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Bützow | Todesfall in der Justizvollzugsanstalt Bützow Dreibergen: Am Sonnabend verstarb ein 58-jähriger Häftling hinter Gittern. Bei einer morgendlichen „Lebendkontrolle“, wie Justizministeriums-Sprecher Tilo Stolpe mitteilt, sei der Mann tot in seinem Bett gefunden worden. Zwar wurde sofort ein Notarzt alarmiert, der konnte jedoch nur noch den Tod feststelle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.