Bützow : Holtz' Apteiker produzieren DVD

Margrid Zikarsky und Wolfgang Wehrmann haben Videos zu zwölf Liedern auf Hochdeutsch und Platt aufgenommen

Bützow | Wolfgang Wehrmann und Margrid Zikarsky, bekannt als Holtz’ Apteiker Husband aus Bützow, hatten in der Pandemie eine neue Idee. Viele eigene Lieder auf Hochdeutsch und Platt sind in 16 Jahren entstanden, denn so lange machen sie schon gemeinsam Musik. Ze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.