Bützow : Ist die Müllwiese vom Müll befreit?

Wohnungsgesellschaft hatte Ex-Mieter aufgefordert, Hinterlassenschaften am Wochenende zu beseitigen

Bützow | Nun ging es ganz schnell. Der Restmüll, der sich auf einer Rasenfläche in der Karl-Marx-Straße verteilt hatte, ist verschwunden. Zufrieden zeigt sich damit Anwohnerin Gerlinde Lehmann am Sonntag, als unsere Zeitung nachschaute. Sie hatte in unserer Reda...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.