Baustelle Neue Bahnhofstraße : Viel Wirrwarr auf der Umleitung

Seit Montag gibt es im Bahnhofsviertel eine große Baustelle und damit eine neue Verkehrsführung – manche nicht eindeutig

Bützow: Viel Wirrwarr auf der Umleitung | Die Bützowerin Irmtraud Westphal wohnt in der Carl-Moldmann-Straße in Bützow. Wenn sie mit dem Auto vom Bahnhofsviertel in die Bützower Innenstadt möchte, hat sie ein Problem. Biegt sie aus Richtung Carl-Moltmann-Straße nach rechts ab oder nicht? Tut sie es, begeht sie genau genommen eine Ordnungswidrigkeit. Denn dort steht ein Hinweisschild, dass sie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.