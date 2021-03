Der heiße Draht : Warten auf den Fahrstuhlbauer

Seit mehreren Monaten ist der Aufzug im Ärztehaus am Forsthof in Bützow defekt. Wie lange noch?

Bützow | Wann wird endlich der Fahrstuhl repariert? Das fragt der Jörg Konopnicki. Seit November vergangenen Jahres sei der Aufzug im Ärztehaus am Forsthof defekt, erzählt der Bützower. „Hat sich das noch gar kein anderer deshalb gemeldet?“, wundert sich Jörg Konopnicki. Denn in dem Gebäude gibt einige Dienstleistungsunternehmen und Arzt- beziehungsweise me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.