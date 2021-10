Bützow : Verein bereitet weiteres Feld in Gambia

Hilfe zur Selbsthilfe: Förderverein aus Bützow unterstützt Einheimische in Gambia, um Folge von Corona und Unwetter aufzufangen

Bützow/Labakoreh | Auch wenn die Sonne an diesem Mittwoch am Himmel steht. Die Temperaturen sind alles andere als sommerlich in Mecklenburg. Rund 6500 Kilometer weiter südlich, in Gambia, dem kleinsten Staat Afrikas, herrschen derzeit Tagestemperaturen von 35 bis 40 Grad. Dort hält sich gegenwärtig Monika Thomsen vom Verein Bützower für Gambia auf. Es ist rund eineinhal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.