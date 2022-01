Ein neuer Gemüsegarten soll her : Bützower Verein schiebt neues Projekt in Gambia an

Der Verein Bützower für Gambia leistet seit über 20 Jahren Hilfe zur Selbsthilfe. Nun wird für die Schülerspeisung ein großer Garten angelegt.

Bützow | Seit mehr als 20 Jahren kümmert sich der Verein Bützower für Gambia um Menschen in Labakoreh, einem kleinen Dorf im kleinsten Land Afrikas. „Es geht immer wieder darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu organisieren“, sagt Vereinsvorsitzende Monika Thomsen. Im Herbst weilte die Wahl-Güstrowerin wieder für vier Wochen im Patendorf. Was in den Tagen ihres Aufent...

