Bützow : Bützower Wählergemeinschaft fordert mehr Sicherheit am Hafen

Mario Göldenitz und die BWG-Fraktion wollen Diskussion anschieben, ob die Fußgängerampel an der Ecke zur Jungfernstraße in Richtung Hafen verlegt werden kann, und Verwaltung in die Pflicht nehmen

Bützow | Mario Göldenitz steht am Alten Hafen in Bützow und blickt zum Eiscafé rüber auf die andere Straßenseite. In dem Moment rollt gerade ein Traktor mit einem landwirtschaftlichen Gerät im Schlepptau auf der Langestraße vorbei. Es folgt eine ganze Reihe von Autos. Wer hier über die Straße will, um zum Eispavillon zu gelangen, muss aufpassen, dass er nicht ...

