Gelebte Städtepartnerschaft : Bützower feiern die Deutsche Einheit an der Weser

Vor elf Jahren wurde die Städtepartnerschaft mit Bremen-Osterholz besiegelt, nun wird eine Straße in der Stadt an der Weser nach Bützow benannt

Bützow | Ein Rathaus ist an diesem Freitag das Ziel von Bützows Bürgermeister Christian Grüschow. Doch nicht der eigene Amtssitz am Bützower Marktplatz, sondern eine Besichtigung des Bremer Rathauses steht auf dem Programm. Möglich macht das Ulrich Schlüter, Ortsamtsleiter in Bützows Partnerstadt Bremen-Osterholz. Der hatte zum Tag der Deutschen Einheit an die...

