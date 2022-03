Citymanagerin Melanie Wollscheid : Schwaan soll aus dem Schlummermodus geholt werden

Die Erwartungen an Schwaans Citymanagerin Melanie Wollscheid sind hoch. Aber sie sieht noch viel Potenzial, um die Stadt ins Gespräch zu bringen und sie als Marke zu etablieren.

Schwaan | Schwaan, unter der Woche um kurz nach 19 Uhr. Tische und Stühle vor den Geschäften am Markt sind angekettet. Die Lampe über der Infotafel für Touristen ist defekt. Ein paar Jugendliche tummeln sich an der Bank vor der St.-Pauls-Kirche, ansonsten tote Hose. Hochgeklappte Bürgersteige, wie man so schön sagt. Bei Tage sieht es natürlich anders aus. Von e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.