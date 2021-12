Amt Bützow-Land : Eine Kita ist kein gutes Geschenk

Mit der Übertragung der Trägerschaft einiger Kindertagesstätten im Bützower Umland sollten auch die Gebäude und Grundstücke kostenfrei übertragen werden. Stattdessen wird das Amt Bützow-Land nun die eigenen Kitas mieten.

Bützow | Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Zum 1. Januar 2018 hatte das Amt Bützow-Land die Trägerschaften der Kitas in Bernitt und Baumgarten übernommen, zum Januar 2019 die Kita Jürgenshagen. Die Schulen samt Hort in Bernitt und Warnow befanden sich schon länger in Trägerschaft des Amtes. Da alle unterschiedliche Verträge zur Übertragung de...

