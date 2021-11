Lichtspektakel in Bützow : Bützower Rathaus wird zur Augenweide

30 Jahre Städtebauförderung und die Aktion Lichtblicke fließen zusammen und sorgen für einen schönen Anblick in der Warnowstadt.

Bützow | Was für ein Hingucker. Wenn es dunkel wird, verwandelt sich das Bützower Rathaus in eine Augenweide. Diverse Strahler lassen den Verwaltungssitz in einem besonderen Licht erstrahlen. Auch interessant: 30 Jahre Städtebauförderung in Bützow Eigentlich sollte das Rathaus nur am vergangenen Donnerstag in dieser Form angestrahlt werden. An diesem Tag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.