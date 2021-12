Alte Schule in Laase : Besondere Weihnachtsgeschenke aus dem kleinen Lädchen

In der Alten Schule Laase haben Margot Krempien und Nicole Karsch ein kleines Geschäft mit besonderen Weihnachtsgeschenken eingerichtet. Es kann am Wochenende und nach Vereinbarung besucht werden.

Laase | Nur durch Zufall hat Hanne Fregien aus Warin ihn entdeckt, ist er doch total versteckt. Wenn man es nicht weiß, dass es das kleine Lädchen gibt, fährt man vorbei an der Alten Schule in Laase. Nun vor Weihnachten hat das Lädchen wieder geöffnet, am vergangenen Wochenende ging es los und noch einmal zu festen Zeiten am kommenden Wochenende: Sonnabend, 4...

