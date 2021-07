Deutsches Rotes Kreuz : Am Montag wieder Blutspende in Bützow

Spender werden von 13 bis 18 Uhr im Betreuten Wohnen am Bützower See erwartet

Bützow | Am Montag, 5. Juli, findet in Bützow wieder ein Blutspendetermin statt. Das Team vom DRK-Institut für Transfusionsmedizin erwartet dazu alle spendenbereiten Frauen und Männer im Betreuten Wohnen am Bützower See. Die Initiatoren hoffen auf einen regen Zuspruch, denn gerade in der Sommer- und Urlaubszeit ist der Bedarf an Blutspenden besonders hoch, so ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.