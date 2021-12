Beleuchtete Fassaden : Bützow sendet weiter Lichtblicke in Corona-Zeiten

Noch bis 2. Januar werden das Rathaus, das Schloss und der Bahnhof in einer ganz besonderen Optik erstrahlen.

Bützow | Nicht alles, was eine Verwaltung tut, stößt auf Gegenliebe. Man denke nur an das Knöllchen fürs Falschparken. Berechtigt und trotzdem ärgerlich. Mit einer Aktion hat die Verwaltung in Bützow allerdings den Nerv vieler Menschen getroffen: mit den Lichtblicken. Auch interessant: Bützower Rathaus wird zur Augenweide Das Rathaus, das Schloss und der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.