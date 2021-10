Wismarsche Kreuzung in Bützow : Dieselspur legt Verkehr lahm

Freiwillige Feuerwehr Bützow musste ausgelaufenen Kraftstoff auf der Wismarschen Kreuzung aufnehmen. Das sorgte für lange Rückstaus.

Bützow | Lange Staus in Richtung Innenstadt und an der Justizvollzugsanstalt vorbei Richtung Autobahn. Die Kreuzung Wismarsche/Kühlungsborner Straße war am Dienstagvormittag kurzzeitig voll gesperrt. Grund war eine Dieselspur. Rutschige Gefahr Die Verursacherin der Dieselspur habe sich umgehend gemeldet, als sie den austretenden Kraftstoff bemerkte, heiß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.