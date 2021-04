Bützow : Dieses Mal am Dienstag zur Blutspende

Da der erste Montag im Monat April ein Feiertag ist, findet der traditionelle Blutspendetermin am Dienstag statt.

Bützow | Immer am ersten Montag im Monat findet in Bützow ein Blutspendetermin statt. Doch der erste Montag im April 2021 ist ein Feiertag, Ostermontag. Deshalb gibt es zum ersten Mal am Dienstag, 6. April, eine Blutspende-Aktion in Bützow. Mitarbeiter des DRK-Instituts für Transfusionsmedizin Rostock werden dazu am Dienstag von 13 bis 18 Uhr Spendenwillige er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.