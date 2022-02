Bützow : Durch die Wallstraßen geht es nur noch in eine Richtung

Nach vielen Gesprächen ist nun ein weiteres Projekt des 1. Bützower Bürgerhaushalts auf der Zielgeraden.

Bützow | Lange hat es gedauert, bis ein weiteres Projekt des 1. Bützower Bürgerhaushaltes umgesetzt werden kann. Eine Verkehrsberuhigung in den Wallstraßen. Jetzt liegt eine Lösung vor. In Kürze sollen entsprechende Verkehrsschilder aufgestellt werden. Seit Jahren beklagen Anwohner ein hohes Verkehrsaufkommen in den engen Wallstraßen in der Altstadt. Deshal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.