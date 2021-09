Kino in Eickelberg : Am Sonnabend wird über die Tragikomödie „Green Book“ diskutiert

Zum zehnten Mal bringt die Reihe „Starke Stücke Berührt und diskutiert“ landesweit emotional berührende Filme auf die Leinwand und ins offene Gespräch. Der Freundeskreis der Eickelberger Kirche lädt am 11. September ein.

Eickelberg | Der US-amerikanische Film „Green Book“ von Regisseur Peter Farelly wird in der Filmreihe „Starke Stücke Berührt und diskutiert“ am Sonnabend, 11. September, in der Kunstkirche Eickelberg bei Bützow gezeigt. „Wir laden alle Filminteressierte herzlich ein“, so Karin von Blomberg vom Freundeskreis der Eickelberger Kunstkirche. „Einlass ist ab 18.30 Uhr. ...

