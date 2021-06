Lieblingsstück : Wie die Leidenschaft für den Zirkus bei Stephan Koch entsteht

Stephan Koch kam bereits als Vierjähriger mit dem Zirkus in Berührung und entwickelte im Laufe seiner Kindheit eine große Leidenschaft vor allem zum Zirkus Probst. Das erste Plakat war ein Geschenk seines Freundes.

Eickhof | Er steht in seiner Werkstatt, deren Wände über und über mit Zirkusplakaten verschiedenster Zirkusse behangen sind. Eines rollt Stephan Koch auf und hält es hoch. Es ist gelb. Ein Tiger und ein Löwe sitzen auf einer Weltkugel und brüllen sich an. Über der blauen Weltkugel steht mit großer roter Schrift: Circus Probst, darunter: Die No. 1 Ostdeutschland...

