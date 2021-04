Schwaan : Ein Stück Normalität in der Kunstmühle

Seit einem Monat hat das Museum in der Kunstmühle Schwaan wieder geöffnet und setzt dabei auf die Luca-App.

Schwaan | An Feiertagen ist die Kunstmühle Schwaan immer ein gern besuchter Ort. Das zeigte sich auch an den Osterfeiertagen. „Am Sonntag hatten wir einen guten Zulauf. Es waren immer Besucher über den ganzen Tag verteilt da“, sagt Monika Hildebrandt. Und auch für den Ostermontag hätten sich einige Gäste angemeldet, erzählt die Mitarbeiterin der Kunstmühle am M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.