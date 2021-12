Vandalismus in Bützow : Karl-Michael Constien ist verärgert über sein verschandeltes Werk

Sachbeschädigung und Schmierereien – Stadt Bützow stellt vier Anzeigen gegen unbekannt und setzt eine Belohnung für hilfreiche Hinweise aus.

Bützow | Vier Wochen hat sie gehalten, die Optik der neuen Fußgängerbrücke über den Aalfang in Bützow. Graffiti-Künstler Karl-Michael Constien hatte sie von außen im November in den Farben der Image-Kampagne „Büzonders“ besprüht. Und am Wochenende wurde das Bild von Unbekannten übersprüht und damit verschandelt. Ausgerechnet über dem Schriftzug „Büzonders schi...

