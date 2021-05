Lieblingsstück : Ein Töpfermarkt ist wie ein kleiner Urlaub für Ernst Schützler

Ernst Schützlers Lieblingsstücke sind kleine Keramiktöpfe, -vasen und - schalen, die er jedes Jahr von Märkten mitgebracht hat, auf die er mit Töpfermeister Jens-Peter Planke aus Lenzen reiste.

Qualitz | Ernst Schützler sitzt am Computer und scrollt durch Bilddateien. Auf dem Bildschirm erscheint ein Töpferstand, irgendwo in Deutschland. Oder war das Österreich? Davor zwei Männer – Ernst Schützler und sein Freund, der Töpfermeister Jens-Peter Planke aus Lenzen. Ernst Schützler scrollt weiter. „Hier, so sah sein Stand immer aus.“ Er zeigt auf das Bild ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.