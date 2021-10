Zauberhafte Märchenwelt : Familien strömen zur Nachtwanderung in die Bützower Miniaturstadt

Mit vielen Lichtern und fantasievollen Kostümen erhellen Birgit Czarschka und ihr Team den Freizeit- und Familienpark. Hunderte Besucher genossen den Abend rund ums Lagerfeuer.

Bützow | Während es langsam schummerig wird, trudeln nach und nach die Gäste im Familien- und Freizeitpark in Bützow ein. Die Miniaturstadt wird am Sonnabend zur Kulisse für eine märchenhafte Nachtwanderung. Dafür haben sich Birgit Czarschka und ihr Team in bunte Kostüme gekleidet. Noch toben die Kinder auf dem Spielplatz und drehen ihre Runden auf dem kleinen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.