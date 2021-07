Zernin : Neue Führerscheine für vier Zerniner Feuerwehrmänner

Stephan Jager, Jonas Griebel, Philipp Wallner und Harald Krause dürfen jetzt Einsatzfahrzeuge bis 7,5 Tonnen fahren.

Zernin | Kaum eine Feuerwehr in der Region kann sich über zu viele Mitglieder beschweren. Vor allem an Werktagen zu den gängigen Arbeitszeiten sind viele Wehren im Ernstfall dünn besetzt. Auch in Zernin. „Unter der Woche kann es tagsüber schon mal kritisch werden, einen Fahrer zu kriegen“, weiß Wehrführer Volker Frost-Ziegert. Umso größer die Freude, dass jetz...

