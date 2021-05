Bernitter Kindercamp : Gemeindepädagoge Anatolij Derksen bittet um Hilfe

Das aktuelle Test-Szenario stellt die Organisatoren des Bernitter Kindercamps vor große Probleme.

Bernitt | Das Kindercamp in Bernitt hat bereits Tradition. Zu Hochzeiten tummelten sich da schon mal 180 Kinder auf dem Pfarrhof und erlebten tolle Tage. Auch in diesem Jahr soll das Kindercamp wieder stattfinden. Doch es gibt Probleme bei der Planung. Schuld ist die Corona-Pandemie. Im Schnitt waren bei jedem Kindercamp in den vorigen Jahren so um die 130 K...

