Pustohler Chaussee in Bützow : Stadtvertreter einigen sich auf gestaffelte Grundstückspreise

Im Baugebiet an der Pustohler Chaussee soll es für die kommunalen Flächen drei Kategorien geben. Manchen Politikern war das nicht sozial genug, andere forderten höhere Preise.

Bützow | Mit seiner Meinung stand Wolfgang Wehrmann (EB) so ziemlich allein auf der Sitzung der Stadtvertreter am Montag da. Gleiche Quadratmeterpreise für alle Grundstücke verknüpft mit einem Losverfahren, nur so könne der Verkauf der städtischen Flächen im Baugebiet Pustohler Chaussee wirklich gerecht und sozial gestaltet werden. „Mit der vorgeschlagenen Zon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.