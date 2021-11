Bützow : Gutachten zum Coworking-Areal ist noch nicht bekannt

Untersuchung zu Projekt an der Bleiche ist noch nicht abgeschlossen

Bützow | Still ruht der See in Sachen Coworking-Areal Bützow. Jedenfalls gibt es noch keine Unterlagen, die derzeit dazu berechtigen, das Thema erneut auf die Tagesordnung zu heben. „So viel wie ich weiß, läuft die Kartierung noch“, sagt Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos) auf Nachfrage. Die Erstellung des Gutachtens sei jedoch ohnehin Angelegenheit d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.