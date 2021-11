Schwaan : Rostockerin spielt Harfe für Bewohner des Hauses der Betreuung und Pflege

Alle waren verzückt, als Alara Acar von der Hochschule für Musik und Theater Rostock, Harfe für die Bewohner des Pflegeheimes spielte.

Schwaan | Das war eine echte Freude für die Bewohner des Hauses der Betreuung und Pflege Schwaan. Am Dienstag war der Rostocker Verein „Live Music Now Rostock“ zu Gast und Alara Acar von der Hochschule für Musik und Theater in Rostock spielte den Bewohnern ein Konzert auf der großen Konzertharfe. Damit auch jeder teilhaben konnte, wurden auch die Türen der Zimm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.