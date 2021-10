Hermannshagen : Pomologin bestimmt wieder unbekannte Apfelsorten

Der Verein Gutshaus Hermannshagen lädt in jedem Herbst nicht nur zum Saften von Äpfeln ein, sondern auch zur Bestimmung unbekannter Apfelsorten durch die Expertin Ulrike Gisbier.

Hermannshagen | Herbstzeit ist Apfelzeit. Auch wenn dieses Jahr nicht das großartige Apfeljahr ist, so hängen doch einige an den Bäumen. Oftmals an sehr alten Bäumen, von denen man gar nicht genau weiß, wie sie heißen. Deshalb bietet der Verein Gutshaus Hermannshagen auch in diesem Jahr wieder eine Sortenschau und Sortenbestimmung am Gutshaus an. Im eigenen ...

