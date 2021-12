Vor zehn Jahren : Katrin Oxen feierte ihren letzten Weihnachtsgottesdienst in Bützow

Nach sieben Jahren als Pastorin der evangelisch-reformierten Gemeinde in Mecklenburg mit Sitz in Bützow verließ eine der besten Predigerinnen Deutschlands 2012 die Warnowstadt.

Bützow | Der Gottesdienst am 24. Dezember 2011 war für einen Menschen in Bützow ein ganz besonderer. Pastorin Katrin Oxen hielt an Heiligabend ihre letzte Weihnachtspredigt in der reformierten Kirche im Ellernbruch in Bützow. Im Februar 2012 wechselte Kathrin Oxen in die Lutherstadt Wittenberg. Auch interessant: Winzerorgel ertönt wieder Im Jahr 2004 war...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.