Sturmtief Nadia wütete : Etliche Sturmschäden: Feuerwehren im Dauereinsatz

Sturmtief Nadia hatte die Feuerwehren des Landkreises Rostock fest im Griff. Kameraden rückten fast 24 Stunden lang zu insgesamt 448 Einsätzen aus.

Bützow/Güstrow | Die gute Nachricht gleich vorweg: Es wurde niemand verletzt. Und das grenzt angesichts der Naturgewalt, die seit dem frühen Samstagabend über uns wütete, schon an ein Wunder. Zumal Sturmtief Nadia auch dafür sorgte, dass Bäume auf Häuser stürzten. Für die Kameraden des Landkreises bedeutete Nadia ein kräftezehrendes Wochenende. Insgesamt rückten sie zu 448 Einsätzen im gesamten Kreisgebiet aus. Auch interessant: Bilder der Verwüstung: So wütet Sturmtief „Nadia“ über Deutschland Allein zwischen Sonnabend 18 Uhr und Sonntagfrüh 5.30 Uhr wurden 146 Einsätze erforderlich. Laut Kreissprecher Michael Fengler handelte es sich vorwiegend um umgestürzte Bäume oder abgedeckte Dachziegel. Gegen 3.30 Uhr in der Nacht zu Sonnabend gingen in der Leitstelle des Landkreises Rostock in Bad Doberan dermaßen viele Notrufe ein, dass das Personal kurzfristig auf fünf Disponenten aufgestockt werden musste. Auch interessant: Sturmtief „Nadia” richtet schwere Schäden an Entspannter wurde es in den folgenden Stunden nicht. Bis 8.30 Uhr am Sonntagvormittag kamen 110 weitere sturmbedingte Einsätze hinzu. „Die Leitstelle Mitte meldet viele umgestürzte Bäume, zum Teil auf Häuser“, berichtet Michael Fengler. Er mahnte zwischenzeitlich auch zu großer Vorsicht auf den Straßen. „Bäume und Äste können dort liegen, weitere Bäume entwurzelt werden.“ Auch in den Folgestunden entspannte sich die Lage nicht. Bis 11.30 Uhr stieg die Zahl der Einsätze auf 380 – und da wehte Nadia noch stark. Der Deutsche Wetterdienst weitete unterdessen eine Unwetterwarnung von Sonntag 10 Uhr auf 18 Uhr aus. Gegen 17.30 Uhr vermeldete Michael Fengler eine Einsatzzahl von 448. „Es dürfte sich damit um eine der einsatzreichsten Sturmlagen der vergangenen Jahre handeln.“ Und nur weil der Wind inzwischen aufgehört hat, ist die Gefahr noch nicht gebannt. Es sei weiterhin Vorsicht geboten, da diverse Bäume oder Äste instabil und zudem die Böden aufgeweicht sind. 12.000 Haushalte ohne Strom Bauzäune und Telefonmasten wurden umgeweht. Strommasten und Oberleitungen wurden beschädigt. In der Nacht waren 12.000 Haushalte im Wemag-Netz von Stromausfällen betroffen. Auch Sonntagmittag waren es noch rund 2000, unter anderem war die Güstrower Region schwer betroffen. „Aufgrund der Vielzahl der Störungen und des über Nacht anhaltenden Sturms war eine unmittelbare Störungsbehebung und vollständige Widerversorgung in der Nacht nicht überall möglich, auch wenn im Vorwege umfangreiche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung getroffen wurden“, so Wemag-Sprecherin Dr. Diana Kuhrau. Am Nachmittag waren noch rund 50 Haushalte ohne Strom, unter anderem in Schwaan, Bernitt und Mühl Rosin. Bei Penzin wurde ein Auto samt Anhänger von einer Böe in den Graben gedrückt. In der Nähe von Sanitz fuhr ein Autofahrer gegen einen umgekippten Baum. Die Straße zwischen der Fachklinik Waldeck in Schwaan und dem Abzweig Niendorf war lange gesperrt, genau wie die von Neubukow in Richtung Zweedorf. Zwischen Bad Doberan und Heiligendamm blockierten umgestürzte Bäume sowohl die Landesstraße als auch die Gleise des Mollis. Nicht immer konnte sofort geräumt werden. „Hauptgrund für die anhaltenden Sperrungen ist die Tatsache, dass es für die Feuerwehren bei den derzeitigen Windstärken noch immer zu gefährlich in den betroffenen Wald- und Alleestücken ist“, erklärte Peter Michael Ziemer, Polizeiführer vom Dienst des Polizeipräsidiums Rostock, in einer Wasserstandsmeldung gegen Mittag. Auch die Polizeibeamten waren im Dauerstress. Mächtig Glück hatten zudem die Bewohner eines Hauses in Hohenfelde bei Bad Doberan. Dort stürzten nämlich mehrere Pappeln auf das Haus. Das Technische Hilfswerk kam zum Einsatz. Ob das Haus bewohnbar bleibt, muss ein Statiker prüfen, erklärt Michael Fengler. Das THW musste auch in Selpin bei Tessin anpacken. Dort deckte der Sturm teilweise ein Scheunendach ab. Auch interessant: Sturm im Norden: Bahnverkehr weiter beeinträchtigt – Keine Fähren Beschädigt wurde auch die historische Mühle von Neubukow. Das Windrad soll sich so schnell gedreht haben, dass sich Teile lösten, wie Geschosse wegflogen und umliegende Häuser beschädigten. Die Freiwillige Feuerwehr Bützow beispielsweise war auch im Dauerstress. „Auch uns hat das Orkantief Nadia auf Trab gehalten“, heißt es auf Facebook. Zwischen Sonnabend 20 Uhr und 2 Uhr nachts wurden vier Einsätze nacheinander geleistet. Erholsam war die Nacht dann nicht, bereits um 6 Uhr ging es weiter. Dabei habe sich auch gezeigt, wie wichtig es ist, Rettungswege immer frei zu halten. Denn ein Krankenwagen sei auf einer Einsatzfahrt aufgrund eines umgekippten Baums nicht weitergekommen. „Da wir bereits vor Ort waren, konnte dieser nach zwei Minuten seine Fahrt fortsetzen“, schreiben die Bützower Kameraden. Glück im Unglück. ...

