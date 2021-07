Freizeitangebote Bützow/Schwaan : In der Region gibt es an diesem Wochenende viel zu schauen

Ein Flohmarkt in Wolken und Kunstausstellungen in Bützow sowie Schwaan locken an diesem Wochenende Besucher.

Bützow/Schwaan | Schauen und Feilschen ist am Sonnabend wieder auf dem Hof der Familie Sugge in Wolken bei Bützow angesagt. Hausherr Reinhard Sugge lädt wieder zu einem Flohmarkt ein. Vor 14 Tagen war der Auftakt für die Flohmarkt-Saison auf seinem Hof. Nun möchte er gleich nachlegen. Über 25 Aussteller hätten sich angekündigt. „Es ist aber genug Platz bei mir, sodass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.